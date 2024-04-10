Bayramda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti - Son Dakika
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Bayramda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Kimi ailesiyle yürüyüş yaparken kimileri de alanda piknik yaptı.

10.04.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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Bayramda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

Kimi ailesiyle yürüyüş, kimi piknik yaptı

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş sahiller ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı. Kimi ailesiyle yürüyüş yaparak havayı değerlendirirken kimileri de alanda piknik yaptı.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş İstanbul'dan farklı şehirlere giderken kentte kalan vatandaşlar bayramın birinci gününde güzel havanın keyfini çıkardı. Bakırköy Sahil'de ailesi ve arkadaşlarıyla buluşan vatandaşlar, alanı adeta doldurdu. Kimi yürüyüş yaparken kimi de arkadaşlarıyla oyun oynadı, bazı vatandaşlar ise alanda piknik yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayramda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti - Son Dakika

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