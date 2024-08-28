Bayrampaşa altgeçitte suya gömülerek mahsur kalan 2 araç kaldırıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa altgeçitte suya gömülerek mahsur kalan 2 araç kaldırıldı

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından su basan Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidinde mahsur kalan 2 araç kaldırıldı. Altgeçitte mahsur kalan aracından kendi imkanlarıyla çıkan minibüs şoförü Nurettin Çakır, 'Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu' dedi.

28.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
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Bayrampaşa altgeçitte suya gömülerek mahsur kalan 2 araç kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından su basan Bayrampaşa- Maltepe metro altgeçidinde mahsur kalan 2 araç kaldırıldı. Altgeçitte mahsur kalan aracından kendi imkanlarıyla çıkan minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu" dedi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olan yağmur nedeniyle su dolan Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidinde 2 araç mahsur kaldı. Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından suda mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla altgeçitten kaldırıldı. Çekilen su yerini çamura bırakırken, ekiplerin altgeçitte temizleme çalışmaları sürüyor.

"Yolcu olsa boğulurdu"

Altgeçitte suya gömülen aracında mahsur kalan Minibüs şoförü Nurettin Çakır, "Su iki dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Altgeçide girdiğimde su iki karış vardı. Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu. Araba çöp oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayrampaşa altgeçitte suya gömülerek mahsur kalan 2 araç kaldırıldı - Son Dakika

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