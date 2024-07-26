Beşiktaş Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na Beşiktaşlı vatandaşlar katıldı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na Beşiktaşlı vatandaşlar katıldı

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Beşiktaş Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başladı. Çalışmada paydaş analizi yapıldı ve Beşiktaşlı vatandaşlar sürece katıldı. Planlama sürecinde iletişim kanalları aktif olarak kullanılacak.

26.07.2024 16:08  Güncelleme: 16:15
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Beşiktaş Belediyesi 2025-2029 stratejik plan toplantısı Beşiktaşlı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başladı. Çalışmada planlama sürecinin en kritik aşamalarından biri olan paydaş analizine odaklanıldı. Beşiktaşlı vatandaşların da sürece katıldığı stratejik planda çeşitli iletişim kanallarını aktif olarak kullanılacak.

Beşiktaş Belediyesi, önümüzdeki beş yıl boyunca etkili olacak 2025-2029 Stratejik Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başladı. Çalışma çerçevesinde düzenlenen toplantıya, planlama sürecinin en kritik aşamalarından biri olan paydaş analizi ele alındı. Beşiktaşlı vatandaşların da sürece katıldığı toplantıda, çeşitli iletişim kanalları aktif olarak kullanılacak. Sosyal medya, anketler, odak grup toplantıları ve yerinde görüşmelerle tüm Beşiktaşlıların sesi duyulacak. Gençlerden yaşlılara, dezavantajlı gruplardan kadınlara kadar herkesin görüşleri değerlendirilecek.

"Önümüzdeki 5 yılı, sizlerle birlikte planlayacağız"

Toplantıda, 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlanma sürecinin seçimlerden hemen sonra başladığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Önümüzdeki 5 yılı, sizlerle birlikte planlayacağız. Sizler söyleyeceksiniz, biz uygulayacağız. 'Yaptım, oldu' anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı hep birlikte daha ileri taşıyacağız, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Planlama sürecimize katılmanız, bizim en büyük arzumuz"

Planlama sürecine Beşiktaşlı vatandaşların katılımının önemine vurgu yapan Akpolat, "Sadece hizmet vermeyeceğiz. Vereceğimiz hizmetin kararını da yine komşularımızla birlikte alacağız. Bu yüzden, planlama sürecimize katılmanız, bizim en büyük arzumuz. Bu bağlamda, Stratejik Planlama sürecine herkesi en etkili şekilde dahil ediyor, tüm iletişim araçlarını aktif bir şekilde kullanarak herkesin görüşlerini aktarabileceği platformlar kuruyoruz. Sosyal medyadan, çözüm merkezimizden, hizmet binamızdan ve sahadan soru, yorum ve görüşlerinizi zaten alıyorduk. Bunların yanında yüz yüze temaslarımız ve kuracağımız web sitesi üzerinden anketlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beşiktaş Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na Beşiktaşlı vatandaşlar katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na Beşiktaşlı vatandaşlar katıldı - Son Dakika
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