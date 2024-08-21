Beşiktaş Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük bir yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin bölgeye yardımları devam ediyor.

21.08.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
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Beşiktaş Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük bir yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin bölgeye yardımları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can kaybına ve yaralanmaya sebep olmuştu. Felaketin ilk gününden itibaren depremzedeler için seferber olan Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin bölgeye yardımları aralıksız devam ediyor. Samandağ'ın Koyunoğlu Mahallesi'nde kurulan aşevinde gönüllü olarak çalışan ekipler, günlük 3 bin porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Desteğimiz ilk günden başladı, yaralarımızı sarana kadar da sürecek"

Yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "6 Şubat depreminden bu yana ilaçtan kıyafete gıdadan ısıtıcıya çeşitli ürünleri içeren 76 binden fazla koliyi, 679 kişilik çadırı ve 229 aracı bölgeye ulaştırdık. Desteğimiz ilk günden başladı, yaralarımızı sarana kadar da sürecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Akpolat'a teşekkür

Beşiktaş Belediyesinin yardım faaliyetleri hakkında konuşan depremzedeler, "Bu yardımlar sayesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yoksa halimizin ne olacağını kimse kestiremezdi. Depremden bu yana bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beşiktaş Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

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