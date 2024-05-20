Beşiktaş Belediyesi Melisa Sokak'taki su baskını sorununu çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Beşiktaş Belediyesi Melisa Sokak'taki su baskını sorununu çözmek için çalışmalara başladı

Beşiktaş Belediyesi Melisa Sokak\'taki su baskını sorununu çözmek için çalışmalara başladı

Beşiktaş Belediyesi, ilçede bulunan Melisa Sokak'taki su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

20.05.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, ilçede bulunan Melisa Sokak'taki su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Beşiktaş Belediyesi kronikleşmiş altyapı sorunlarının çözümü için yoğun bir çalışma sürecine girdi. İlçede bulunan Melisa Sokak'taki su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlandı. Bölgede bin - bin 200 metre çapları arasında 806 metre yağmur suyu kanalı çalışması yapılacak. Çalışmanın 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

"Beşiktaş'ın yüzde 90 su baskını sorununu ortadan kaldırdık"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Altyapıyla ilgili İSKİ'nin ihalesi yapıldı. Beşiktaş'taki 4 lokal bölgede de çalışma yapılacak. Bu çalışmalardan bir tanesi de bu bölge. Bu bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesi su baskını sorunuydu. Beşiktaş'ın birçok alanında bu sorunlar giderildi ama bu ara alan kalmıştı. Pandemi döneminde yaptığımız işler hafife alınmayacak işlerdi. Yıllardır buraya bir kazma bile vurulmamıştı. Beşiktaş'ın yaklaşık olarak yüzde 90 su baskını sorununu ortadan kaldırdık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, su baskını, Beşiktaş, Çevre, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Beşiktaş Belediyesi Melisa Sokak'taki su baskını sorununu çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Melisa Sokak'taki su baskını sorununu çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement