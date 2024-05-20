Beşiktaş Belediyesi Melisa Sokak\'taki su baskını sorununu çözmek için çalışmalara başladı

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Beşiktaş Belediyesi altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, ilçede bulunan Melisa Sokak'taki su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmaların 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Beşiktaş Belediyesi kronikleşmiş altyapı sorunlarının çözümü için yoğun bir çalışma sürecine girdi. İlçede bulunan Melisa Sokak'taki su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlandı. Bölgede bin - bin 200 metre çapları arasında 806 metre yağmur suyu kanalı çalışması yapılacak. Çalışmanın 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

"Beşiktaş'ın yüzde 90 su baskını sorununu ortadan kaldırdık"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Altyapıyla ilgili İSKİ'nin ihalesi yapıldı. Beşiktaş'taki 4 lokal bölgede de çalışma yapılacak. Bu çalışmalardan bir tanesi de bu bölge. Bu bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesi su baskını sorunuydu. Beşiktaş'ın birçok alanında bu sorunlar giderildi ama bu ara alan kalmıştı. Pandemi döneminde yaptığımız işler hafife alınmayacak işlerdi. Yıllardır buraya bir kazma bile vurulmamıştı. Beşiktaş'ın yaklaşık olarak yüzde 90 su baskını sorununu ortadan kaldırdık" şeklinde konuştu.