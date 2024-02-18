Beşiktaş Belediyesi, şiddete uğrayan sokak kedilerine sahip çıkıyor
İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi şiddete uğrayan kedilere sahip çıkarak hayata geçirdiği Engelli Kedi Ünitesinde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için özel bakım ve tedavi uyguluyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sokak hayvanlarına karşı şiddetin karşısında olduklarını ifade etti.
Beşiktaş Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Sokakta yaşadıkları şiddet yüzünden zor durumda kalan kediler, Beşiktaş Belediyesi'nin Engelli Kedi Ünitesinde uzman veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınarak, bakımları yapılıyor.
"7/24 tüm can dostlarımızın yanındayız"
Sokak hayvanlarına karşı şiddetin karşısında olduklarını ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Sokak hayvanlarına karşı şiddetin karşısındayız. Engelli Kedi Ünitemizde daha önce şiddete uğramış, kazalar sonucu uzuv kaybı yaşamış, tedaviye ihtiyaç duyan Beşiktaş'ın tüm kedilerine sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için özel bakım ve destekler uyguluyoruz. 7/24 Mobivet Sokak Hayvanları Ambulanslarımız ile tüm can dostlarımız yanındayız. Bugün, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından sevgiyle kucaklanan ve sevgi dolu patileriyle iz bırakan minik dostlarımızın günü. Dünya Kediler Günü kutlu olsun" diye konuştu.
"Kediler gerçekten çok özel varlıklar"
Kedilere olan sevgileri hakkında konuşan Engelli Kedi Evi Gönüllüsü Özlem Leyla Öner, "Kediler gerçekten çok özel varlıklar. Şifacı olduklarına inanıyorum. İlk kedimi sahiplendikten sonra aslında dünyanın çok çok daha farklı olduğunu fark ettim ve hissettim. O benim için bir mucizeydi" dedi.
"Engelli Kedi Birimi, Beşiktaş Belediyesi'nin en önemli ve en değerli birimlerinden biri"
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Ayşem Özleyiş Oğuz, engelli kedi biriminin her belediyede olması gerektiğini vurgulayarak, "Engelli Kedi Birimi gerçekten Beşiktaş Belediyesi'nin en önemli ve en değerli birimlerinden biri. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bize bu konuda ciddi destek verdi. Operasyonlardan sonra çocukların kas yapılarının açılması ve daha kolay iyileşebilmeleri için çok önemli bir birim" ifadelerini kullandı.
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