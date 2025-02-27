Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Genç'in de aralarında bulunduğu 21 kişi, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonlar sabah erken saatlerde gerçekleştirildi.

27.02.2025 08:50  Güncelleme: 08:58
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

İSTANBUL - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç dahil olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı

Bugün sabahın erken saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonlarla 'ihaleye fesat karıştırma' suçu iddiasıyla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere ihalelerde yetkili 21 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri Beykoz Belediyesi Binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı

Kaynak: İHA

Alaattin Köseler, Politika, 3-sayfa, Gözaltı, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı - Son Dakika

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