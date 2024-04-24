Beylikdüzü'nde tır kornaları, mahalleliyi isyan ettirdi - Son Dakika
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Genel

Beylikdüzü'nde tır kornaları, mahalleliyi isyan ettirdi

Ambarlı limanı girişinde sıra bekleyen tırların korna sesleri, Marmara Mahallesi'nde vatandaşları isyan ettirdi. Liman girişinde oluşan tır kuyruğu dron ile görüntülendi.

24.04.2024 19:05  Güncelleme: 19:18
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Beylikdüzü'nde tır kornaları, mahalleliyi isyan ettirdi

Ambarlı limanı girişinde sıra bekleyen tırlar dron ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanı'na giriş için beleyen tırların korna sesleri, Marmara Mahallesi'nde vatandaşları isyan ettirdi. Liman girişinde oluşan yoğunluk nedeniyle dakikalarca kornaya basan tır şoförleri nedeniyle huzursuz olduklarını söyleyen Mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istedi. Liman girişinde oluşan tır kuyruğu dron ile görüntülendi.

Her gün yüzlerce tır ve aracın girip çıktığı Ambarlı Limanı yolunda zaman zaman tır sürücüleri tarafından uzun kuyruklar oluşuyor. Oluşan kuyruklarda bekleyen tır sürücüleri duruma tepki göstermek için kornalarını kullanıyor. Sürücülerin kornalı protestosu ise Marmara Mahallesi ve Yakuplu Mahallesi'nin bir kısmında oturan vatandaşları canından bezdirdi. Özellikle hafta sonlarından evlerinde istirahat eden vatandaşlar korna sesleriyle irkiliyor. Duruma isyan eden mahalle sakinleri yetkililerin bir an önce duruma ele atmasını istedi.

Elvan Küçük isimli mahalle sakini tırların korna seslerinden dolayı rahatsız olduklarını belirterek, "Rahatsız olmak ne kelime artık mustaribiz bu konudan. Defalarca bu konuda müracaatlarda bulundu tüm site sakinleri. Her akşam devam ediyor özellikle Cuma akşamları. Tırcıların limanda bir takım problemleri var fakat problemlerini etrafı rahatız ederek halletme yoluna gidiyorlar. Sürekli korna çalıyorlar. Hastası var, çoluk çocuğu var saatlerce yani sinir bozucu moral bozucu bir şekilde korna çalıyorlar. Devletimizin artık bu konuya bir el atması gerekiyor. Problemleri neyse çözülsün. Onlarda yaptıkları protestonun çevredeki insanlara verdiği zararı düşünsünler kendi ailelerini çocuklarını düşünsünler. Bu küçük bir şey bunun saatlerce çalındığını düşünün. Hep beraber çalındığını düşünün cinnet geçirirsiniz burada yaşayamazsınız artık. Biz bu konuda çok mustaribiz. Devlet bu konuya el atsın liman işletmesi el atsın. Valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz çok rica ediyoruz. Lütfen artık dayanamıyoruz" dedi.

Bir başka mahalle sakini Mehmet Şimşek ise "Akşam saatlerinde aşırı derecede bir korna sesi ve bir çok tır korna çalınca insanlar çok rahatsız oluyor. Burada bu bölgede oturan insanlar gece geç saatlerde bile aşırı derecede korna sesinden rahatsız oluyor" şeklinde konuştu.

Selman Yücel ise yaşananlara bir çözüm bulunmasını isteyerek, "Buradaki tır şoförleri zaman kaybı yaşadıklarından dolayı korna ile tepki verip protesto ediyorlar. Bu korna sesleri de burada oturan vatandaşları rahatsız ediyor. Kiminin hastası var yaşlısı var tahammül edeni var etmeyeni var. Ben valimizden ve bu bölgedeki tüm yetkililerden limanla ilgili çare bulmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde tır kornaları, mahalleliyi isyan ettirdi - Son Dakika

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