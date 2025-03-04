Bilecik'te Gece Sokaklarda Köpekler Hakim - Son Dakika
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Genel

Bilecik'te Gece Sokaklarda Köpekler Hakim

Bilecik'teki Bahçelievler ve TOKİ bölgelerinde başıboş köpeklerin gruplar halinde dolaşması nedeniyle vatandaşlar, gece sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Mahalle sakinleri, belediyeye yaptıkları çağrılara barınakta yer olmaması nedeniyle olumsuz yanıt alıyor.

04.03.2025 17:06
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Bilecik'te gece sokaklarda insandan çok köpekler geziyor

Bilecik'te vatandaşlar sokağa çıkamıyor

BİLECİK - Bilecik'te genellikle geceleri gruplar halinde gezen başıboş köpekler yüzünden Bahçelievler ve TOKİ'de oturan vatandaşlar gece sokağa çıkmaz hale geldi.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi, TOKİ Bölgesi, ve Bahçelievler Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu çevresi, Konuaralp Caddesi üzerindeki Villalar mevkiinde grup halinde gezen başıboş köpekler yüzünden vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Özellikle gece vakti Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Camii çevresinde başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin yapıyor.

Yerimiz yok

Mahalle sakinleri birbirlerine bile vahşice saldıran köpekler için belediyeyi kaç kere aradıklarını ve barınakta yer olmadığı için köpekleri toplayamadıkları cevabı karşısında şaşırdılar. Vatandaşlar çocukların sokakta oynayamadığı ve Villalar mevkiinde okula giden çocukların servis beklerken akla karayım seçtiklerini söylerken, yolda yürüyemediklerini de sözlerine eklediler.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Bahçelievler, Güvenlik, Bilecik, 3-sayfa, Genel, Yaşam, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Genel Bilecik'te Gece Sokaklarda Köpekler Hakim - Son Dakika

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