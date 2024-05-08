Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore - Son Dakika
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Genel

Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore

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Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, 556 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı gemi, Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Gemi, Amerikalı ve İngilizlerin de bulunduğu toplam 556 yolcu ve 424 personel ile Bodrum'a geldi.

08.05.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Bodrum'a 556 yolcusuyla geldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, 556 yolcu getirdi.

Bodrum'da kruvaziyer turizmi sürüyor. İlçeye bugün gelen yolcu gemisi, Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore idi. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 556 yolcu ile 424 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a 556 yolcusuyla gelen Seabourn Encore - Son Dakika
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