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Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı

Herkes denize akın etti, sahiller doldu taştı

MUĞLA - 9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler Bayram'ın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, ilçede adım atacak yer kalmadı.

Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması sebebiyle Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı. İlçeye giren araç sayısı ise 250 bin araca ulaştı. Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bayram'ın birinci günü ise trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günü birlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram dolu dolu yaşanmaya başladı.