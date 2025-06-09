Bolu\'da Dönüş Trafiği Kilitlendi

Bolu geçişinde yoğun trafik
Tatilcilerin dönüş yolculuğunda Bolu geçişi zaman zaman durma noktasına geliyor
BOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.
4 günlük bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, özellikle TEM Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede kontrollerini artırırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu sürüyor.
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