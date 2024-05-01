Bursa'da 1 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

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Bursa'da binlerce işçi, davul ve zurna eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. İşçiler, coşkulu kalabalıkla birlikte bayramlarını kutladılar.

01.05.2024 12:28  Güncelleme: 12:45
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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

İşçiler davul ve zurna eşliğinde bayramlarını kutladı

BURSA - Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü büyük coşkulu kalabalık ile kutlanmaya başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda toplandı. Polis tarafından tek tek aranan işçiler, bayraklarla metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu. 1 Mayıs'ı işçiler davul ve zurnalarla halay çekerek kutladı. Toplanmanın ardından binlerce işçi, yürüyerek hastane alanında ki etkinliğin yapılacağı alanda toplandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çeşitli partilerin Milletvekilleri alana gelerek işçilerin bayramını kutladı. Coşkulu kalabalık havadan dron ile görüntülendi.

Bursa'da 80 bine yakın üyesi olduğunu belirten Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, "Türk Metal Sendikası olarak Bursa'da 80 bine yakın üyemiz var. Üyelerimizin tamamıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bayramına eşlik ediyoruz. Emeğiyle geçinen alın teriyle hayatını kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Taleplerimizi meydanlardan haykıracağız. Temennimiz 8 ana başlıktaki düzenlemenin yapılması" dedi.

Bursa\'da 1 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'da 1 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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