Genel

2 işçinin göçükte can verdiği faciada çok sayıda gözaltı var

İmamoğlu ile Özel\'in 600 bin Euro\'luk etkinliğine olay gönderme

Bursa'da tv ve radyo vericileri büyük tehlike atlattı

Bir tarafta Marmara Denizi diğer tarafta şehri ve Uludağ'ı gören şehrin en güzel ormanları kül oldu, geriye gri görüntü kaldı

Gündoğdu Tepesi'nde televizyon ve radyo vericileri ile rüzgar güllerinin bulunduğu çamlık alandaki yangın ekiplerin hummalı çalışmasıyla söndürüldü

BURSA - Bursa'da televizyon ve radyo vericileri ile rüzgar santrallerinin bulunduğu şehrin en güzide ormanlarındaki yangından geriye gri görüntüler kaldı. 15 hektarlık kızılçam ormanlarını kül eden yangının ardından bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da bir yanda Uludağ ve şehri tepeden diğer taraftan da Marmara Denizi'ni gören kızılçam ormanları dünkü yangında küle döndü. Bursa Valiliği'nin öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, DSİ, jandarma ve AKUT ekipleri ile bölge sakinlerinin de katılımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 3 helikopter ile 44 araç ve 132 personel katıldı.

15 hektarlık alanı küle döndüren yangının ardından bölgede yeniden ağaçlandırma çalışması için ilk adımlar da atıldı. Helikopterle havadan kaydedilen görüntülerde geriye griye dönen ormanlık alan görüntüsü kaldı.

Yangın esnasında radyo ve televizyon vericileri ile bölgedeki rüzgar santrallerinin de büyük tehlike atlattığı, yayınlarda herhangi bir aksama olmadığı belirtildi.