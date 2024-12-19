Bursa\'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Bursa'da etkili olan siz hayatı olumsuz etkiledi

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Trafikteki araçlar, ilerlemekte zorluk çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesininzaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı.