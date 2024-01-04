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Bursa'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler Derneği ile birlikte 'Teröre Lanet Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile şehrin merkezinde teröre lanet okudu. Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Metin Şenol, terörü lanetleyerek, vatan uğruna ölüme koşarcasına yürüyen kahraman Mehmetçikleri anlattı.

Bursa\'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü
04.01.2024 - 23:44,
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Bursa'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler Derneği ile birlikte 'Teröre Lanet Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile şehrin merkezinde teröre lanet okudu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehit ve Gaziler Derneği ile birlikte düzenlendiği 'Teröre Lanet Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü' Heykel'deki Atatürk Anıtı önünden başladı. İnönü ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen içinde gazilerin de bulunduğu yüzlerce kişi terörü lanetleyerek şehitleri andı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyüşünü sonlandıran kalabalık şehitlerin fotoğrafları ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Metin Şenol, "Terör, masum insanların hayatları tehdit etmektedir. Bu tehdidin insanlar üzerindeki yansımalarını yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu sebeple her türlü terörü lanetliyoruz. Karşısında azimle durmaya devam edeceğiz. Hain terör örgütü 12 gün önce kahraman Mehmetçiklerimizi şehit etti. Bugün vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden 12 kahraman Mehmetçiğimiz ve tüm şehitlerimizi anmak için buradayız. Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum deyip yola çıkan 12 kahraman evladımız vatan uğruna ölüme koşarcasına yürüdü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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