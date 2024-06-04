Bursa Valisi: 100 hektar orman alanı yandı

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Bursa Valisi açıkladı: "100 hektar orman alanı yandı"

4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 400 personel ile karadan müdahale sürüyor

BURSA - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 100 hektar orman alanının yandığını, 4 uçak, 4 helikopter karadan ise 400 personel ile yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın bölgedeki rüzgarlı ve sıcak hava sebebiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çam kozalaklarının patlayıp rüzgarda uzak mesafelere taşınmasıyla birlikte daha da büyüyen yangına havadan da müdahale başladı. 4 uçak ile 4 helikopterin havadan 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahalenin yapıldığı yangınla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur da bölgede yangın söndürme çalışmalarını yakından takip edip ekipleri koordine ediyor.

Yangının son durumu ile ilgili bilgi veren Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan yandı. Söndürme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 helikopter 4 tane de uçak havadan müdahale ediyor. Karadan ise 400 personel ile müdahalelerimiz sürüyor. Nispeten daha iyi durumdayız. Vatandaşlarımız da ellerinden gelen yardımı esirgemiyor. Orman teşkilatı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yangını söndürmek için müdahale ediyoruz. En kısa zamanda da yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. Yangın, yerleşim yerlerine pek uzak değil. Her ihtimale karşı tedbirlerimizi aldık. Söndürmek için gayret ediyoruz. 4 helikopter ve 4 uçağın olması bizim için avantaj. En kısa sürede yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. Son günlerde hava sıcaklıkları tamamen arttı. Yangının, bundan dolayı çıkabileceğini düşünüyoruz. Yine de araştıracağız" diye konuştu.