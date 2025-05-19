Büyükçekmece'de 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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Genel

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 19 Mayıs'ın Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurguladı.

19.05.2025 23:41
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Büyükçekmece'de gençler 19 Mayıs'ı doyasıya kutladı

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Büyükçekmece Belediyesi tarafında düzenlenen etkinlikle doyasıya kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle Kordonboyu'nda binlerce kişinin ellerinde bayrak ve üzerlerinde Atatürk tişörtleriyle katıldıkları Gençlik Yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Dev Türk bayrağı, bando ve marşlar eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayan Büyükçekmeceliler, sevilen grup Retrobüs'ün sahne aldığı konserle eğlendi.

"19 Mayıs, Cumhuriyetin taşlarının döşendiği gündür"

Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "106 yıl geçti aradan. Cumhuriyetin taşlarının döşendiği, temelinin atıldığı gündür 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim doğum günüm" dediği gündür 19 Mayıs. Şu anda Büyükçekmece Sahil'de saat 19.19. Büyükçekmece gençliği ile beraber Ata'mızın açmış olduğu yolda yürümeye, kararlı olduğumuzu göstermek için, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, istikbalimizin geleceği için kararlılığımızı belirtmek için hep birlikte 19 Mayıs Ata'mızı Anma Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşüne çıkıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ulusumuza, çocuklarımıza kutlu olsun" dedi.

Etkinlikle ilgili konuşan Cemrenur Karabuğa, isimli vatandaş, "Tarihin içinde yürüyormuş gibi hissediyorum. Hem duygulu hem gururluyum. Bu günü Büyükçekmece'de harika bir coşkuyla, hep birlikte yaşadığımız için çok güzel. Ata'm izindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

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