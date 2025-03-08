Büyükçekmece'de Kadın İstihdamına Destek Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kadın İstihdamına Destek Projesi Başlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde başlattığı 'Eşit İşyeri Projesi' ile kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında işletmelere ruhsat ve reklam ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

08.03.2025 17:25
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Büyükçekmece'de 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadın istihdamına anlamlı destek

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi'nin kadın-erkek eşitliğini desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla başlattığı "Eşit İşyeri Projesi" ile işletmelerin ruhsat, ilan ve reklam ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin kadın-erkek eşitliğini desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla başlattığı "Eşit İşyeri Projesi" ile işletmelerin ruhsat, ilan ve reklam ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılıyor. İlçe sınırlarında faaliyet gösteren işletmelerde kadınların eşit iş imkanı ve eşit ücret almalarını sağlamak amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar toplam 59 iş yerine "Eşit İşyeri" belgesi takdim edildi.

"Amacımız iş yerlerinde çalışan kadın sayısını artırmak"

"Eşit İşyeri Projesi" kapsamında çalışan kadın ve erkek sayısı eşit olan bir konserve fabrikasına "Eşit İşyeri" belgesini takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün Dünya Kadınlar Günü. İlçemizde bir iş yerinde kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık ve Eşit İşyeri Projesi'ni onlara anlattık. Dünya Kadınlar Günü'nü herkes biliyor. Kadınların hak mücadelesi sonucu hak ettikleri bir bayramdır. Bu mücadeleci bütün kadınlarımızı kutluyoruz ve çalışan kadınlarımıza sağlık, esenlikler diliyoruz. Bu iş yerinde çalışanların yüzde 70'inden fazlası kadın. Büyükçekmece Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu proje ile iş yerinde çalışanların en az yarısı kadın olduğu takdirde iş yerinin belediyeye ödemiş olduğu ilan, reklam vergisi ve çeşitli vergilerin, çeşitli harçların yüzde 50'si siliniyor. Amacımız iş yerlerinde çalışan kadın sayısını artırmak, cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Bu nedenle kıymetli arkadaşımı kutluyorum ve bu Eşit İşyeri ödülünü de kendilerine takdim ediyorum" dedi.

"300'e yakın kadın çalışanımız var"

İşletme sahibi Faruk Kabasakal çalışan kadınlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Kadınlar Günü tüm kadınlarımız için kutlu olsun. Şu anda fabrikamızda kadın çalışan sayımız yaklaşık 300'e yakındır. Vardiyalı çalışıyorlar. Hepsine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar için çok güzel bir çalışma"

Eşit İşyeri Projesi kapsamında kadınlara sağlanan eşit iş imkanı dolayısıyla teşekkür eden işletme çalışanlarından Gülşen Yılmaz, "Üretim şefiyim. Firma olarak 300'e yakın bayan personelle çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok güzel bir çalışma. Bütün kadınlarımız için güzel bir davranış. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İş yeri çalışanı Fatma Okten ise, "Burada temizlik sorumluluğu yapıyorum. Burada kadınlara destek çok iyi. Her kadının çalışma imkanı var. Belediyenin verdiği destekler de çok iyi. Her kadın çalışıp kendi ayakları üzerinde maddi desteğini kendisi sağlamalı. Kimseye muhtaç olmamalı. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de Kadın İstihdamına Destek Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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