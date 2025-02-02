Büyükçekmece'de Kartpostallık Gün Batımı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kartpostallık Gün Batımı

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Sis nedeniyle Büyükçekmece'de gün batımı muhteşem bir manzara oluşturdu.

02.02.2025 09:25
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Büyükçekmece'de sis içinde gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Büyükçekmece'de gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu. İlçenin büyük bir kısmını kaplayan kızıla bürünen bulutlar havadan görüntülendi.

Şehrin tüm bölgelerinde etkisini gösteren sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürerek sürücülerin zor anlar yaşamasında neden oldu. Boğaz, görüş mesafesinin düşmesi ile çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Öğleden sonra dağılan sis gün batımında Büyükçekmece'de havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kızıla bürünen bulutlar ilçenin büyük bir kısmını kapladı. Büyükçekmece Endem TV kulesi ise arkasındaki sis manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de Kartpostallık Gün Batımı - Son Dakika

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