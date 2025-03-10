Çalışan Kadınlar Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Genel

Çalışan Kadınlar Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen yarışmanın ödül töreni, kadınların iş hayatındaki önemine dikkat çekti.

10.03.2025 16:42
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Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi

ANKARA - Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt'un katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Kalkınma Ajansı (AKA), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ve Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği iş birliğiyle düzenlenen ve kazananların sonuçlandığı 'Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, ASO Genel Merkezi'nde düzenlendi. Ödül törenine, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, birçok protokol üyesi ve yarışmacılar katıldı.

"Kadınlarımızın sanayide, ticarette ve girişimcilikte yer alması son derece önemlidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılının "Kadın Girişimci Yılı" ilan edilmesinin üzerine iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğin ödül törenin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinleri kapsamında yapılıyor olmasının büyük anlam ifade ettiğini belirten Özbozkurt, "8 Mart, kadınların toplumsal hayatta, iş dünyasında ve sanayideki yerini güçlendirmek, hak ettikleri değeri vurgulamak ve kadın emeğini onurlandırmak için bir fırsattır. Kadınlarımızın sanayide, ticarette ve girişimcilikte daha fazla yer alması, ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için son derece önemlidir. Bugün, sanayimizin, ticaretimizin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan, alın teri döken, büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımızı onurlandırmak ve onların emeklerini sanat aracılığıyla gözler önüne sermek için buradayız" diye konuştu.

"Kadınlarımızın iş hayatındaki varlığını anlatan kareler ortaya çıktı"

Yarışmacıların ortaya çıkardığı fotoğraflar hakkına konuşan Özbozkurt, "Fotoğraf, anı yakalayan ve gerçeği tüm detayları ile yansıtan bir sanat dalıdır. Bu yarışma vesilesiyle kadınlarımızın iş hayatındaki varlığını, azmini ve başarılarını anlatan çok değerli kareler ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatında kadınların karşılaştığı zorlukları ve elde ettikleri başarıları belgeleyen bu fotoğraflar, toplumumuzun farkındalığını artırmak açısından büyük bir anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çalışan Kadınlar Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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