Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da - Son Dakika
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Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da

Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ\'da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında gezerek ziyaretçilere açılıyor. Mobil müze, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Müze içerisinde Çanakkale Savaşı'na dair resimler, fotoğraflar, videolar ve savaş objeleri sergileniyor. Müze, öğrencilere ve gençlere ilham kaynağı olmayı hedefliyor ve Çanakkale'nin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

27.05.2024 17:13
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Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ - Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtı. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınıyor. Bu çerçevede Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 3 gün boyunca Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında halkın ziyaretine açık olacak.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar da mobil müzeye gelerek ziyarette bulundular.

Mobil müzeye gelen Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, Çanakkale'yi gidip göremeyenler için müzenin zaman zaman illeri dolaştığını ifade ederek, "Çanakkale Savaşı'nın önemini, Çanakkale ruhunu buraya gelenler görmüş olacak. Simgesel ve küçük olmasına rağmen içinde bulundurduğu objeler açısından çok önemli bir tır. Müzenin, öğrencilerimize ve gençlerimize ilham kaynağı olmasını umuyoruz. Çanakkale'de gencecik çocuklar hayatını kaybetti. Farkındalık oluşturmak, Çanakkale'nin öneminin anlaşılması, herkes tarafından bilinmesi açısından bu müze önemli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da - Son Dakika

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