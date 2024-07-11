Çekmeköy'de yaz spor okullarına görkemli açılış - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çekmeköy'de yaz spor okullarına görkemli açılış

Çekmeköy Belediyesi'nin çeşitli spor dallarında 2 bin öğrenciye hizmet vereceği yaz spor okullarının açılış töreni Av. Sıddık Eraslan Spor ve Sosyal Tesisleri'nde öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

11.07.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de yaz spor okullarına görkemli açılış

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin çeşitli spor dallarında 2 bin öğrenciye hizmet vereceği yaz spor okullarının açılış töreni Av. Sıddık Eraslan Spor ve Sosyal Tesisleri'nde öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bu yaz çocuklar için sporla dolu bir serüven muhteşem bir açılış töreniyle başladı. Basketbol, futbol, voleybol, cimnastik, kick-box, taekwondo, okçuluk ve kort tenisi gibi çeşitli spor dallarının yer aldığı Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılış törenine; 25. Dönem Niğde Milletvekili/Eski İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Bayram, meclis üyeleri, yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklar, aileleri ve Çekmeköylü vatandaşlar katıldı.

"Yaz tatili eğlenceli ve verimli geçecek "

7-13 yaş arasındaki çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine ve sporla iç içe olmalarına olanak tanıyacak spor okullarının açılış töreninde katılımcıları selamlayan Başkan Çerkez " Çocuklara sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmayacağız. Aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme, yeni arkadaşlıklar kurma ve yaz tatillerini eğlenceli ve verimli geçirme imkanı tanıyacağız. Çocuklar gülerse dünya güler, geleceğe umutla bakarız. Onlar bizim her şeyimiz. Uzman antrenörlerimiz evlatlarımızın yaptıkları sporun ruhuna uygun olarak gelişim süreçlerini de yakından takip edecekler. Yaz bitene okullar başlayana kadar tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız," dedi.

"Çekmeköy örneği tüm ilçelere yayılmalı"

Açılış törenine katılan 25. Dönem Niğde Milletvekili/Eski İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Bayram "İstanbul Gençlik Spor Müdürü olarak yıllarca bu yaz spor okullarında birçok genç sporcu yetiştirdik. Unumuzu eledik, eleğimizi astık. Çekmeköy'de ikamet ettiğimiz yerde çok değerli bir arkadaşımız Belediye Başkanı oldu ve insanların fikirlerine önem veriyor. Burada gençlere güzel projeler hazırlanıyor. Çok ciddi bir mutluluk içerisindeyim, çocuklar aileleriyle birlikte çeşitli spor dallarına yönelik eğitimler alıyorlar. Çekmeköy bunun örneği İstanbul'un tüm ilçelerine yayılmalı, Türk Sporunun gelişmesi ve sporcu yetişmesi açısından bu çalışmalar çok kıymetli. Orhan başkan ve ekibine teşekkür ediyorum ediyorum" dedi.

Açılış sonrası başlayan eğitimlerde sahada eğitim çocuklarla buluşan Başkan Çerkez, ok atıp çocuklarla basketbol, voleybol ve futbol oynadı. Coşku içerisinde geçen açılış programı ailelerden ve katılımcılardan tam not aldı.

29 Ağustos'a kadar devam edecek Yaz Spor Okulları'na katılan çocuklar, hem eğlenip hem de sporla dolu bir yaz geçirerek bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak. Sporun ve eğlencenin bir arada olduğu bu program, yaz tatilini daha da unutulmaz kılacak.

Kaynak: İHA

Sıddık Eraslan, Çekmeköy, Spor, Genel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çekmeköy'de yaz spor okullarına görkemli açılış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 20:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de yaz spor okullarına görkemli açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement