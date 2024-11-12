Cennet Hurması ile Ekonomik Geçim - Son Dakika
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Cennet Hurması ile Ekonomik Geçim

Zana Uysal, Cudi Dağı eteklerinde cennet hurması yetiştirerek geçimini sağlamaya başladı.

12.11.2024 20:09
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Denemek için bahçesine ektiği cennet hurması ile geçimini sağlamaya başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde yaptığı evin bahçesine 9 yıl önce denemek için cennet hurması (Trabzon hurması) eken Zana Uysal, evinin geçimini bununla karşılamaya başladı. Hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılan şifa kaynağı cennet hurmasına bölgede talep her geçen gün artıyor.

Cudi Dağı eteklerine ev yapan Zana Uysal isimli vatandaş, yaklaşık 9 yıl önce bahçesine deneme amaçlı cennet hurması ekti. Bir süre hurmanın bakımı ile ilgilenen Uysal'ın kafasında, aldığı verimin karşısında bu işin ticaretini yapma fikri oluştu. Önce yakın çevresine satan Uysal'ın geçim kaynağı bir süre sonra Trabzon hurması oldu. Çikolata üretiminde de kullanıldığı bilinen Trabzon hurmasının taleplerini karşılamakta güçlük çeken Uysal, bu yıl 13 ton rekolte bekliyor.

"Her sene üzerine bir şeyler katarak işi öğrendim"

Çiftçi Zana Uysal bundan 9 yıl önce Cudi Dağı eteğinde bahçesini kurduğunu belirtti. Uysal, "Evin önünde karışık meyve bahçesi kurmayı planlıyordum. Sonra 150 adet hurma ağacı getirip diktim. İllerde ticari amaçlı bir bahçe olur mu diye ben bunları diktim. Çok iyi olduğunu gördüm eksiklerimiz vardı her sene bir şeyler üzerine katarak öğrendim. Artık profesyonelliğe doğru gidiyoruz. Şırnak'ta yetiştirebileceğimiz bir tropikal bir meyvemiz var. Cennet hurması demek burada da yetişebiliyor. Biz bu sene bunların hem yaş olarak tüketilmesi, hem de kurutulmuş haliyle ekonomik olarak yapılabiliyor. Bu sene bunun deneyimini yaptık. İnşallah önümüzdeki senelerde boş arazilerimizin birçok alanına hurma bahçeleri yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"Trabzon hurması yetiştiriciliğinde Şırnak'ta verim oldukça yüksek"

Bahçeyi ziyaret eden Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise "Şırnak ili ekolojiler diyarı bir bölge, bölgemizde polikültür hakimdir. Birçok meyve sebze türünü yetiştirebilmekteyiz. Şırnak'ta kapama Trabzon hurması bahçesindeyiz. Son birkaç yıldır çiftçimiz kendi marifetiyle Trabzon hurması bahçesi kurmuş. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yakından takip ettik. Bölgemizde Trabzon hurması tarımının yapılabilirliğini ifade etmek isterim. Trabzon hurması oldukça zengin besin içeriğine sahip olup, zengin bir lif kaynağı deposudur. Beslenme açısından yeri kıymetlidir. Trabzon hurması yetiştiriciliğinde Şırnak'ta verim oldukça yüksek olup, Trabzon hurması bölgemize adapte olmuştur. İyi uyum sağlamıştır, çiftçilerimiz için alternatif üretim çeşididir. Şırnak ilinde Trabzon hurması yetiştiriciliğini yapılabilirliğini ifade etmek isterim. Bölgemiz Trabzon hurması tarımını yeni yapmaktadır. Oldukça da bereketli, kaliteli ürünleri hasat etmekteyiz. Özellikle subtropik iklime sahip coğrafyamızda çiftçilerimizi Trabzon hurması yetiştiriciliği ile ilgili hem yetiştiricilik konusunda bilgilendirmek, hem de yeni bahçeler tesis etme ile alakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projeler geliştirmekteyiz. 2025 yılında bu hatta yeni Trabzon meyvesi bahçelerini tesis etmek üzere çiftçilerimize meyve fidanı vererek bu tarımı bölgemizde yaygınlaştırma, geliştirme hedefindeyiz. Trabzon hurması hasat edildikten sonra çiftçilerimiz tarafından kurutulmakta, kurutulduktan sonrada katma değerli bir şekilde ticarete konu etmektedirler. Bu konuda oldukça memnunuz. Aile ekonomisine ve bölgenin tarımsal kalkınmasına fayda getireceği, katkı sağlayacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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