Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli

Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağış beklenirken, diğer yerlerde az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 9, İstanbul 10, İzmir 15, Adana 19, Antalya 18, Samsun 10, Trabzon 11, Erzurum 4 ve Diyarbakır 13 derece olacak.