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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Üsküdar'da Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Cuma namazı için Taksim Camii'ne geldi. Cuma namazını Taksim Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a namaz çıkışında kapıda bekleyen vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara simit ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.