Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Etkinlikleri

Külliye, Ramazan boyunca kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşları buluşturacak.

27.02.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirecek

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ramazan ayı boyunca kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ramazan ayına sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde pek çok kültürel ve sanatsal etkinlik programı hazırlandı. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerle ramazan ruhunu yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camisi, Millet Kongre ve Kültür Merkezi çatısı altında vatandaşlarla buluşturulacak. Konser, tiyatro ve sinema gösterimleri, sergi, konferans, imza günleri ve kitap fuarı etkinliklerinin yer alacağı Külliye'de, çocukların izlediği çizgi filmlerin müzikallerinden geleneksel çocuk oyunlarına, sanat atölyelerinden gölge oyunu, kukla, vantrolog gösterilerine, hikaye ve masal anlatımlarından bilgi yarışmalarına kadar gerçekleştirilecek olan farklı birçok etkinliğe, her yaştan vatandaş katılabilecek. Etkinlikler arasında ayrıca dua buluşmaları, sergi, İslam dinini anlatan konferans ve söyleşiler yer alacak. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar 'kulliyederamazan.com' adresinden gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek, sahne performansı etkinliklerine katılmak isteyenler aynı internet adresinden kayıt yaptırarak, ücretsiz şekilde performansları izleyebilecek. Sahne performans etkinlikleri dışında kalan tüm programlara yine ücretsiz bir şekilde katılım sağlanabilecek.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Turizm, Kültür, Sanat, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.