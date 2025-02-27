Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Etkinlikleri

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştirecek

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ramazan ayı boyunca kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ramazan ayına sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde pek çok kültürel ve sanatsal etkinlik programı hazırlandı. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerle ramazan ruhunu yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camisi, Millet Kongre ve Kültür Merkezi çatısı altında vatandaşlarla buluşturulacak. Konser, tiyatro ve sinema gösterimleri, sergi, konferans, imza günleri ve kitap fuarı etkinliklerinin yer alacağı Külliye'de, çocukların izlediği çizgi filmlerin müzikallerinden geleneksel çocuk oyunlarına, sanat atölyelerinden gölge oyunu, kukla, vantrolog gösterilerine, hikaye ve masal anlatımlarından bilgi yarışmalarına kadar gerçekleştirilecek olan farklı birçok etkinliğe, her yaştan vatandaş katılabilecek. Etkinlikler arasında ayrıca dua buluşmaları, sergi, İslam dinini anlatan konferans ve söyleşiler yer alacak. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar 'kulliyederamazan.com' adresinden gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek, sahne performansı etkinliklerine katılmak isteyenler aynı internet adresinden kayıt yaptırarak, ücretsiz şekilde performansları izleyebilecek. Sahne performans etkinlikleri dışında kalan tüm programlara yine ücretsiz bir şekilde katılım sağlanabilecek.