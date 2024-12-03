Defne'nin Korece Yolculuğu - Son Dakika
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Genel

Defne'nin Korece Yolculuğu

15 yaşındaki Defne, K-pop ile Korece öğrenerek hayalini Güney Kore'de yaşamak için kuruyor.

03.12.2024 22:07
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Bir şarkıyla ve çekik gözleri sebebiyle başlayan ilgisi akıcı konuşmaya dönüştü

15 yaşındaki lise öğrencisi Defne, daha adını bile bilmediği ülkenin dilini öğrendi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Gazi Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Defne Melihat Bor, arkadaşı tarafından Kore şarkıcı grubu dinlemesini tavsiye etmesiyle hayatı değişti. Defne, 5 yılda Kore dilini akıcı bir şekilde konuşarak Korece şarkı okumaya ve dinlemeye başladı. En büyük hedefi ise ileride Güney Kore'de akademik hayatını tamamlamak ve orada yaşamak.

Çekik gözleri sebebiyle kendini yadın hissetti

Defne'nin Güney Kore'ye ilgisi, altı yıl önce arkadaşlarının önerdiği bir K-pop grubunun şarkılarıyla başladı. Şarkıların enerjisi ve dansları ilgisini çekerken, aynı zamanda kültürel bir bağ kurmaya da vesile oldu. Defne, çekik gözleriyle Güney Korelilere benzediğini fark ettiğinde kendini daha güçlü hissettiğini söylüyor.

Başka dil öğrenmesi gerektiği konusunda tepkiler aldığını ama tercihinin Korece dili olduğunu anlatan Defne Melihat Bor, "Lise 10. sınıf öğrencisiyim. Yabancı dil olarak Korece biliyorum. Bu dili öğrenmeye 5 yıl önce başladım. Yakın arkadaşlarım bana bir gün Kore şarkıcı grubu göstermişti. Bundan önce Güney Kore diye bir ülke olduğunu bile bilmiyordum. Şarkı tarzları hoşuma gitmişti. Onlarında gözlerinin benim gibi çekik gözlü olduğunu fark ettim. Çevrenden neden başka diller değil de Korece öğrenmemle alakalı tepkiler alıyorum. Bunun yanında hoş karşılayanlar da oluyor. İleride hedefim Kore'ye gidip yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Oraya taşınıp geçimimi orada sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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