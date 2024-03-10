Deprem Şehitlerinin Anısını Yaşatmak İçin Minibüsün Arkasına Fotoğraf Astı - Son Dakika
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Genel

Deprem Şehitlerinin Anısını Yaşatmak İçin Minibüsün Arkasına Fotoğraf Astı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Emin Gülçin, 6 Şubat depremlerinde ağabeyini ve tanıdığı yakınlarını kaybettikten sonra, deprem şehitlerinin anısını yaşatmak için kullandığı minibüsün arkasına fotoğraflarını yapıştırdı. Minibüsün arkasında, '04.17'ye kadar her şeyimiz vardı, 04.18'de hiç bir şeyimiz kalmadı' yazısı da dikkat çekti.

10.03.2024 19:23
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Deprem şehitlerinin fotoğrafını minibüsün arkasına astı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak depremlerde 20'ye yakın yakının kaybeden genç, kullandığı minibüsün arkasına deprem kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını asarak anısını yaşatıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Emin Gülçin, 6 Şubat depremlerinde ağabeyini ve tanıdığı 20 civarındaki yakınını kaybetti. Depremin ve tanıdıklarının unutulmamasını isteyen genç, kullandığı minibüsün arkasına deprem şehitlerinin fotoğraflarını yapıştırdı.

Gülçin, "Depremi unutmamak ve unutturmamak aynı zamanda anıları kalsın diye böyle bir şey yaptım. Onların anıları kalsın diye fotoğraflarını minibüsün arkasına yapıştırdım. İnsanlar fotoğrafını çekiyor. Buradaki fotoğraflarda en yakın ağabeyim ve aile dostlarımız var. İş yerimiz Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Çiçekli Caddesi'ndeydi ve o cadde komple yıkıldı. 5 katlı apartmandı ve komple yıkılmıştı. Allah rahmet eylesin hepsine" dedi.

Minibüsün arkasında, '04.17'ye kadar her şeyimiz vardı, 04.18'de hiç bir şeyimiz kalmadı' yazısı da dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Deprem Şehitlerinin Anısını Yaşatmak İçin Minibüsün Arkasına Fotoğraf Astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem Şehitlerinin Anısını Yaşatmak İçin Minibüsün Arkasına Fotoğraf Astı - Son Dakika
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