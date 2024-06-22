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Depremde evi yıkılan aile, sıcak yuva hayaliyle 400 bin TL dolandırıldı

-Abdullah Çetiner; "Dolandırıcı olduğunu bir sosyal medya hesabı üzerinden öğrendik"

HATAY - Hatay'da depremde evleri yıkılan Çetiner ailesi, prefabrik ev hayaliyle çıktıkları yolda hayallerini çalan usta tarafından 400 bin TL dolandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Reyhanlı ilçesi Öz Kurtuluş Mahallesi'nde yakalanan Çetiner ailesinin evi ağır hasar aldı. İddialara göre; asrın felaketinde evleri yıkılan aile, yeni bir prefabrik ev yaptırmak için 100 bin TL kaparo vererek bir ustayla anlaşmaya vardı. İlerleyen süreçte aileden pey der pey toplamda 400 bin TL alan usta, ev hayaliyle yola çıkan ailenin umutlarını geride bırakarak kayıplara karıştı. Şahsın dolandırıcı olduğunu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla öğrendiğini dile getiren Abdullah Çetiner, 'çaresiz kaldım, elimde ne varsa bu adamlara verdim' diyerek çaresizliğini dile getirdi.

" Bu adam şimdi bizi her yerden engelledi, biz bu adama hiçbir şekilde ulaşamıyoruz"

Deprem sonrası prefabrik ev yaptırmak için anlaştıkları ustanın parayı alarak sırra kadem bastığını dile getiren Abdurrahman Çetiner, "6 Şubat depremlerinde evimiz ağır hasarlı olduğundan dolayı yıkıldı. Yıkılınca konteyner da yaşamaya başladık ve sonrasında elimizden gelen imkanlarla prefabrik ev yapmak istedik. Babamın bulduğu bir ustayla beraber burada prefabrik ev üzerinde çalışmaya başladılar. Bunlar buraya geldikleri zaman proje çizmeye başladılar. 100 bin liranın üzerinde kapora aldılar. Sonrasında sürekli gelip para istemeye başladılar. Her malzeme getirdiklerinde para istediler. Benim elimden 400 bin liradan fazla para aldılar. Ben çaresiz kaldım, elimde avucumda ne varsa bu adama verdik. Bu adam şimdi bizi her yerden engelledi, biz bu adama hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sırra kadem bastılar ve bulamıyoruz. Bu adamın bulunmasını istiyoruz. Dolandırıcı olduğunu bir sosyal medya hesabı üzerinden öğrendik" ifadelerini kullandı.