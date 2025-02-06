Depremde Kaybettiklerimizle Yürek Burkan Buluşma

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde mezarlıkta en acı buluşma

ADANA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremin yıl dönümünde Kozan Asri Mezarlığı depremde yakınlarını kaybedenler tarafından doldu. Depremde evladını kaybeden anne Sıdıka Şimşek'in evlatları ve torunlarının mezar taşına sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi'nin yıkılmasıya Sıdıka Şimşek. oğlu Baki, gelini Yasemin ve torunları Gökçe, Yağız ve Ayaz'ı kaybetti. Şimşek yakınlarını Kozan'da toprağa verdi. Anne Şimşek ve eşi Şaban Şimşek, Maraş'tan gelen mesai arkadaşları depremde vefat eden çocuklar için kabirlere şeker bırakarak dua etti.

Anne Şimşek'in mezar taşına sarıldığı anlar yürekleri dağladı. Kahramanmaraştan depremde kaybettikleri mesai arkadaşlarını ziyarete gelen Halit Yerli, " Baki Şimşek'in mesai arkadaşıyım. Acımız dün gibi taze. Acı ilk günkü gibi. Herşey dün gibi unutmayacağız" dedi

Ziyarete gelen Baki Kaplan ise, "Konuşmakta güçlük çekiyoruz bizim için çok zor unutmadık ve unutamıyoruz" diye konuştu.