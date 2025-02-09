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Depremden Sonra Yeni Bir Başlangıç

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Kahramanmaraş'ta kuaför Songül Emektar, depremde 4 çalışanını kaybedip yeni iş yeri açtı.

09.02.2025 11:19
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Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerinin yanı sıra 4 çalışanını da kaybeden kuaför pes etmeyerek yeniden çalışmaya başladı. Hayata yeniden tutunduğunu ifade eden esnaf, deprem sonrası evlenme oranlarında da azalmaların olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iş yeri ve evini kaybeden, aynı zamanda 4 çalışanını kaybedip en büyük acıyı yaşayan kuaför Songül Emektar, pes etmeyerek yeni bir iş yeri açtı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Emektar, çalışanlarını yeniden bir araya getirerek hem mesleğine hem de hayata tutunmaya devam ediyor.

Deprem sonrası yaşadıklarını anlatan Emektar, "6 Şubat bizim için kıyametin koptuğu gündü. Ben şehir merkezinde olduğum için iş yeri ve evlerimi kaybettim. Hepsinden önemlisi 4 çalışanımı kaybettim. Mal mülkten ziyade çalışanlarımızın kaybı bizi çok üzdü. 2 yıl geçmesine rağmen hala toparlanamadık. İş açısından toparlanıyoruz, insanların bizlere talepleri doğrultusunda tekrar ayağa kalkıyoruz. Çalışarak psikolojimizi atmak zorunda kaldık. Mesleğimize devam ediyoruz. Bütün gençlerimiz kendi ayakları üzerinde dursun. Depremden önce çok fazla gelinlik çıkarıyorduk ama deprem sonrası evlenme sayısında oldukça bir azalma var. Gençlerin biraz daha moral ve motiveleri düştü. İnşallah eski günlerimize geri geleceğiz" dedi.

Müşterilerinden Ezgi Küçük ise Emektar'ın azmini takdir ederek, "Depremden hepimiz oldukça etkilendik ve hayat devam ettiği için hepimiz toparlanmaya çalışıyoruz. Kendisinin azmi ve gayreti ile yeniden iş yerini açtı, kendisini tebrik ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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