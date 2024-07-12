Depreme yakalanan küçük çocuğun yaşadığı korku kameralara yansıdı

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Depreme tek yakalanan küçük çocuğun yaşadığı korku kameralara böyle yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme oturdukları evin odasında küçük bir çocuk tek başına yakalandı. Küçük çocuğun yaşadığı korku ve panik saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da dün saat 06.24'te meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem anında kayda alınan güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın oluşturduğu korku ve paniği gözler önüne serdi. Kent merkezinde yaşayan bir ailenin odalarına koydukları kameraya yansıyan görüntülerde yaşı 5-7 arasında olduğu düşünülen küçük bir çocuk her şeyden habersiz yalnız bir şekilde televizyon izliyor. Küçük çocuk sonrasında ise yalnızken depreme yakalanıyor. Büyük bir korku ve panik yaşayan çocuk ardından 'anne' diye bağırıp çığlık çığlığa diğer odada bulunan ebeveynlerinin yanına koşuyor. Sonrasında ise kayırlara yine bağırma sesleri giriyor.