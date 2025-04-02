Depremzede Kadın Geçim İçin Gözleme Yapıyor - Son Dakika
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Depremzede Kadın Geçim İçin Gözleme Yapıyor

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Hatay'da depremzede Hatice Yılmaz, yufka ekmek ve gözleme yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

02.04.2025 12:38
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Depremzede kadın gözleme ve yufka ekmek yaparak hayata tutundu

Depremzede Hatice Yılmaz: "Gözleme ve yufka ekmek yapıp satarak geçimimi sağlıyorum"

HATAY - Hatay'da 2 çocuk annesi depremzede kadın, geçimini sağlamak için yufka ekmek ve gözleme yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hatice Yılmaz, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremine İskenderun ilçesi Aşkarbeyli sokağında bulunan evinde yakalandı. Depremde evi yıkılan ve konteynerde yaşamaya başlayan Yılmaz, ailesine katkı sağlamak için konteynerin bahçesinde yufka ekmek ve gözleme yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Gözleme ve yufka ekmek yapıp satarak geçimimi sağlıyorum"

Aşkarbeyli Sokağı'nda yaşayan 58 yaşındaki Hatice Yılmaz'ın bahçesinde yaptığı patatesli, biberli, peynirli ve ıspanaklı gözlemeler geçim kaynağı oldu. Yılmaz, "6 Şubat depreminde evim yıkıldı belli zaman çadırda kaldık sonra bize verdikleri konteynerde oturuyoruz. Gözleme ve yufka ekmek yapıp satarak geçimimi sağlıyorum, aileme katkıda bulunuyorum. Ben de emekli değilim eşim de emekli değil. Gözleme 40 TL, yufka 50 TL" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzede Kadın Geçim İçin Gözleme Yapıyor - Son Dakika

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