Depremzede küçük müzisyenlerden Bolu'da keman konseri - Son Dakika
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Genel

Depremzede küçük müzisyenlerden Bolu'da keman konseri

Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler, Bolu'nun çeşitli bölgelerinde keman konseri verdi. Hatay Kardeş Sesler Korosu öğrencileri ve Arkadaşım Keman projesi öğrencileri, Bolu'da 4 gün süren etkinlikler düzenledi. Minik müzisyenler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda konserler verdi.

28.04.2024 18:56
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Depremzede küçük müzisyenlerden Bolu'da keman konseri

Minik müzisyenler, Bolu'nun 4 bir yanında konser verdi

BOLU - Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve şehir merkezinde keman konseri verdi.

"Hatay Kardeş Sesler Korosu" öğrencileri ile "Arkadaşım Keman" projesi öğrencileri Bolu'da bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Minik öğrencilerin 4 gün süren etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Hatay'dan gelen 30 depremzede öğrenci, Bolu'da gerçekleştirilen 4 günlük program çerçevesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sahne aldı. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda keman konseri veren küçük müzisyenler, son olarak İzzet Baysal Caddesi'nde keman çaldı.

Etkinlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Müjde Sarısezen Doğan, "3 gece 4 gün buradaydı misafirlerimiz. Burada onlarla konser etkinliği düzenledik. Bolu'da 3 yıldır devam eden bir keman etkinliğimiz var. Bu 23 Nisan haftasında Hatay'dan bir koro grubuyla iletişime geçtik. Beraber bir konser etkinliği düzenledik. Yoğun katılım ve ilgi vardı. Çocuklarımızı Abant, Gölcük ve şehir merkezine getirdik. Buralarda keman gösterileri düzenledik. Hatay'dan 30 öğrencimiz geldi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzede küçük müzisyenlerden Bolu'da keman konseri - Son Dakika

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