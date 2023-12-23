Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen: "Arap liderlerinin kalplerini dünya sevgisi istila etmiş"

KASTAMONU - Kastamonu'da konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Filistin saldırıları ile ilgili konuşarak, "Niye Arap liderleri, Filistin'deki zulme ses çıkartmıyorlar? Herkes 'petrolü bir gün kısıverse, birkaç gün ihracatı durdursak bu savaş hemen bitiverecek durumda' diyor. Çünkü kalplerini dünya sevgisi istila etmiş"

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı ile Kastamonu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 7. Dönem İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri'nin 164. haftasındaki programı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen'in katılımı ile gerçekleşti. Hz. Pir Külliyesi Bayraklı Konak ile Halk Eğitim Merkezi'nde ayrı ayrı düzenlenen İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetlerinde "dünyevileşme" konusunda konuşma gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, "Bazen öfkeleniyoruz, kızıyoruz, şöyle yapalım diyoruz. Fakat görüntüler ekranlardan düşüyor, mesele soğuyor biz tekrar eski halimize dönüyoruz. Bizim buradan çıkarmamız gereken bir ders var. Bizlerin hayat tarzı olarak benimsememiz gereken hususlar bulunuyor. Efendimiz 'bir zaman gelecek günlerce aç kalan insan yemeği görünce saldırdığı gibi Müslüman olmayan topluluklarda sizin üzerinize öyle saldıracak. Her bir taraftan ümmeti bölmeye, yemeye, parçalamaya çaba gösterecekler' diyor. Sahabe, 'bizim azlığımızdan dolayı mı' diye soruyor. Efendimiz, 'hayır, siz çok olacaksınız, siz az olmayacaksınız, çok olacaksınız diyor. Ama siz, suyun üzerinde akıp giden saman çöpleri gibi olacaksınız. Yani özgün ağırlığınız olmayacak, kıymetiniz olmayacak. Su, saman çöpünü nereye götürürse onun gibi olacaksınız. Saman çöpü, yolu yoktur, kontrolü yoktur, kendine malik değildir. Su, nereye sürüklerse oraya gider. Allah düşmanınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak. Düşman sizden çekinmeyecek ve sizin kalbinize vehn atacak' diyor. Vehn ne diye sorduklarında, 'suyun üzerinde akıp giden saman çöpleri gibi kıymetsiz olacağız, düşmanımız da bizden korkmayacak ve çekinmeyecek' diyor. Vehn, ölümü sevmemek ve dünyayı sevmek demektir" dedi.

Bazı Müslüman liderlerin Filistin için sessiz kaldığını belirten İşliyen, "Niye Arap liderleri, Filistin'deki zulme ses çıkartmıyorlar? Herkes 'petrolü bir gün kısıverse, birkaç gün ihracatı durdursak bu savaş hemen bitiverecek durumda' diyor. Çünkü kalplerini dünya sevgisi istila etmiş. Çünkü makamdan, çünkü maldan, çünkü servetten, ayrılmak insana ölmekten daha zor geliyor. Ne oluyor sizlere iman edenler, Allah yolunca sefere çıkın denildiğinde çakılıp kaldınız yere, ahiretin karşılığında dünyayı mı seçtiniz. Dünyaya mı razı oldunuz diyor. Ahiret ile kıyasladığımız zaman dünya menfaatlerini, pek azdır ahireti tercih eden dedi cenabı Allah hazretleri. Şimdi kalbinize vehn atılacak, suyun üzerinde akıp giden saman çöpleri gibi olacaksınız, düşmanınız sizden korkmayacağın ne demek olduğunu ayeti kerimenin inmesine sebep olan olayların çok daha fazlasını yaşıyoruz. Tevbe suresine bakarsınız. Bu ayetlerin inmesine sebep olan olaylara baktığımızda anlıyoruz ki dünyaya çakılıp kalmak insanın itibarını Allah nezdinde de düşürüyor, insanların nezdinde de düşürüyor, Allah'ın rızası istikametinde koşmak yani madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın. Öyle korkuyoruz ki ölümden çünkü ahiret konusunda, çünkü geleceğimiz konusunda endişelerimiz var. Dünyadan ayrılmak istemiyoruz. Şimdi insanlar bütün hazırlıklarını dünyaya yapınca işte bugün bir avuç ölümü öldüren insan, dünyayı terbiye ediyor, Müslümanları terbiye ediyor. Bir avuç bile olsanız insanı şartlarda, dünyevi şartlarda bir avuç 300 metrekareye sıkıştırılmış, bir avuç mücahidin dünyanın en zengin ve en teşkilatlı, donanımlı ordusu karşısında direnmesinin başka bir izahı olamaz" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. İşliyen, konuşmasını dün gece yaşanan hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek bitirdi.