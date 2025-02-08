Erbaş: Din Görevlileri İnsanlık İçin Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Erbaş: Din Görevlileri İnsanlık İçin Koşuyor

Geniş Video İzle

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerinin yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluk olduğunu ifade etti. Osmaniye'de düzenlenen programda, çocukların din eğitimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesinin önemine değindi.

08.02.2025 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Din görevlileri yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluktur"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerinin insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluk olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Osmaniye'de din görevlileriyle bir araya geldi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Amfisinde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, din görevlilerinin insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluk olduğunu belirtti.

"Cemaatimizin öğretmeniyiz"

Başkan Erbaş, yaz Kur'an kurslarında 3,5 milyon öğrencinin olduğunu dile getirerek, "Bizim 7'den 70'e değil 7'den önce de 70'ten sonra da öğrencimiz var. Çünkü biz aynı zamanda öğretmeniz. Peygamber Efendimiz, ben öğretmen olarak gönderildim buyurmaktadır. Bizler cemaatimizin öğretmeniyiz. Vaaz kürsüsünde, minberde, ders kürsüsünde, cami derslerinde cemaatimizin öğretmeniyiz" dedi.

"Oğlumuzun, kızımızın dinimizin en güzel doğru kaynaklardan öğrenmesine gayret edelim"

Din görevlilerinin çocuklara İslam'ın güzelliklerini anlatmalarını gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, "Oğlumuzun, kızımızın dinimizin en güzel doğru kaynaklardan öğrenmesine gayret edelim. Onların aşırılıklara hurafelere maruz kalmasına sebebiyet vermeyelim. Biz onlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar ya da sanal dünyaya onları mahkum ederiz" diye konuştu.

Programa, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ile Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak da katıldı.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Osmaniye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Erbaş: Din Görevlileri İnsanlık İçin Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaş: Din Görevlileri İnsanlık İçin Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.