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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk devletlerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle bir ara geldi

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tataristan'dan Ankara'ya gelen doktora seviyesindeki 25 kişilik akademisyen ve öğrenci grubunu kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tataristan'dan Ankara'ya gelen doktora seviyesindeki 25 kişilik akademisyen ve öğrenci grubunu kabul etti.

Buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, "Geldiğiniz yerler bizim ilk ulemamızın yani İslam'ın ilk yayılmasını sağlayan, akaidini oluşturan, tefsirden hadise, fıkıhtan kelama pek çok alimin doğup, büyüdüğü, okuduğu ve İslam'ı en güzel bir şekilde temsil ettiği topraklardır. Bizim için çok değerli ve biz oralara atalarımızın toprakları diyoruz. Aynı dini, aynı dili konuşan ki hepinizin konuştuğu Türkçe dilidir. O kadar çok birliğimiz var ki Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu birliğimizi beraberce daha verimli çalışmalar yaparak, en iyi seviyelere getirmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise, Maveraünnehir Yaz Seminerleri programının bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin bir ay boyunca alacakları eğitim ve yapacakları ziyaretler hakkında bilgi verdi.