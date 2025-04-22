Diyarbakır'da 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Mezopotamya Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 14 bin metrekarelik alanda 300 marka ile başladı. Fuarın açılışında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, talebin 16 bin 200 metrekareyi bulduğunu belirtti ve yeni bir fuar alanının gerekliliğine vurgu yaptı.

22.04.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
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Diyarbakır 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Mezopotamya Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Fuarın açılışına Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, STK temsilcileri, bankaların temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya yaptı. Kaya, "Bugün 14 bin metrekarelik bir fuar alanımız var, ancak katılımcı talebi 16 bin 200 metrekareyi buldu. Bu başarıyı, odamız bünyesinde kurduğumuz fuar şirketiyle yaptığımız iyi bir çalışma sayesinde elde ettik. Tarım Fuarı oldukça önemli bir etkinlik. Bugünkü fuarımızda 6 ayrı panayır alanı bulunuyor ve 300 marka yer alıyor. Katılımcıların önemli bir kısmı ülkemizin farklı bölgelerinden geldi. Toplamda 66 farklı tarımsal ürün başlığı altında stantlar açıldı" dedi.

Son 3 yılda, katılımcı ve firma sayısı açısından yüzde 15 ila yüzde 20 arasında bir büyüme yaşandığına dikkat çeken Mehmet Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarı, beraberinde başka başarıları da getirmeli. Çevre illerimizin birçoğunda daha modern fuar alanları var, ancak oralarda fuar yapılamıyor. Fuar düzenlemek, kentin yöneticilerinin bu işe kafa yormasını ve şehrin iç dinamiklerinin harekete geçmesini gerektirir. Biz bunu başarabildik, fakat mevcut fuar alanımız artık yetersiz kalıyor. Bu kent, yeni ve daha büyük bir fuar alanını hak ediyor. Doğru bir ivme yakalamışken bunu büyütmeliyiz. Barış ortamının sürmesiyle bu büyümenin en çok faydasını biz göreceğiz. 140-150 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. 18 ilden katılımcı ve ziyaretçi programı yapıldı. 2 tane de yurtdışı katılımcımız mevcut."

Fuar katılımcılarından Mehmet Uras, "Su tankerleri, toprak işleme grubu, ilaçlama, hububat hekimleri, tonajlı römorklar mevcut hemen hemen tüm ekipmanlarda satışımız mevcuttur. Ziraat adına her türlü aletlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Açıklamanın ardından DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, STK temsilcileri, bankaların temsilcileri fuar alanı gezildi

Fuar, 26 Nisana kadar açık kalacak.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır'da 16. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

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