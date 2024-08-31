Diyarbakırlı görme engelli hafız, taziye mesajlarını 13 bin üyesi olan 10 Whatsapp gruplarından duyuyor - Son Dakika
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Genel

Diyarbakırlı görme engelli hafız, taziye mesajlarını 13 bin üyesi olan 10 Whatsapp gruplarından duyuyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan görme engelli hafız Yusuf Ziya Güzeç, 6 yıldır 10 grup, 13 bin üyesi olan Whatsapp gruplarından taziye mesajlarını sesli olarak duyuruyor. Bu hizmetle taziye kültürünün daha geniş kitlelere yayılması ve engellilerin neler başarabileceğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

31.08.2024 16:42
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Diyarbakırlı görme engelli hafız, taziye mesajlarını 13 bin üyesi olan 10 Whatsapp gruplarından duyuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görmeli engelli hafız Yusuf Ziya Güzeç, 6 yıldır 10 grup,13 bin üyesi olan Whatsapp gruplarından taziye mesajlarını sesli duyuruyor.

Silvan ilçesinde yaşayan yüzde 90 görme engelli hafız Yusuf Ziya Güzeç (24), 6 yıl önce başladığı taziye bildirilerini 10 gruptan oluşan 13 bin üyeli Whatsapp gruplarından sesli duyuruyor. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan Silvanlılar, grupta olup ilçede hayatını kaybedenlerden bu şekilde haberdar olup taziye mesajları iletiyorlar.

Taziyeleri Whatsapp üzerinden sesli olarak halka ulaştırmaya başladığını belirten Yusuf Ziya Güzeç, "Bu hizmeti, taziye kültürünün daha geniş kitlelere yayılması ve unutulmaması amacıyla başlattım. Halkın büyük bir kısmı okuma yazma seviyesi düşük olması nedeniyle sesli duyurular daha etkili oldu. 6 yıldır gönüllü olarak yürüttüğüm bu hizmetten herhangi bir maddi kazanç beklemiyorum. Manevi karşılığı benim için yeterli. 7 bin 600'den fazla Whatsapp üyesine sahibiz. Bu hizmetle engellilerin neler başarabileceğini göstermek istedim" dedi.

Bu önemli hizmette Gıyaseddin Fidan ve Ahmet Koçağa'nın desteğini aldığını belirten Güzeç, taziye kültürünün Silvan'da daha da ileriye taşınacağını vurguladı. Kürtçe olarak yapılan taziye duyurularında halkın kültürel değerlerinin yaşatılmasına özen gösterildiğine değinen Güzeç, "Engellilere yönelik duyarlılığın artması gerekiyor. Engelli yaparsa, olur. Engelsiz bir yaşam ile hep birlikte ayakta kalacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakırlı görme engelli hafız, taziye mesajlarını 13 bin üyesi olan 10 Whatsapp gruplarından duyuyor - Son Dakika

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