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Doğadan topladığı malzemelerle bin 918 parçalık maket lambader yaptı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan maket sanatçısı Lokman Kalaycı, Erzurum'un kurtuluşu yılı anısına doğadan topladığı parçalarla özel bir eser yaptı.

Lokman Kalaycı'nın tamamen doğal malzemelerden, geri dönüşüm noktasında farkındalık oluşturmak için yaptığı ve 1918 parçadan oluşan maket lambader ilgi odağı oldu. Yaptığı esere bir çok kişinin talipli olduğunu belirten Kalaycı, Erzurum'un kurtuluşu yılı olan 1918'i simgeleyen maketi 13 günde tamamladığını ifade etti.

Lokman Kalaycı, bu özel eseriyle hem Erzurum'un tarihini yaşatmayı hem de sanatseverlere eşsiz bir eser sunmayı hedeflediğini belirterek, "Erzurum'un kurtuluşu anısına 1918 parçadan oluşan maketi yaptım. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu maketimde tamamen doğal malzemelerden, ayva ağacı ve yaprak kırıntılar kullandım. Aynı zamanda kullandığım ağaçlar da sıfır budak barındıran seçmece ve kaliteli malzeme kullanıyorum. Maketi on üç günde tamamladım. Özgün bir çalışma oldu." dedi.