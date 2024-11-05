Doğalgaz Patlamalarına Dikkat! - Son Dakika
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Doğalgaz Patlamalarına Dikkat!

Başkan Varol, basit bir telefonun sıkışan gazı patlatabileceğini ve menfezlerin önemini vurguladı.

05.11.2024 20:07
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Doğalgaz menfezine dikkat: "Sıkışan gaz kıvılcımla patlayabilir"

Başkan Varol: "Basit bir cep telefonu kullanımı bile sıkışan gazın patlamasına sebep olabilir"

"Sıkışmış gaz oksijenle bir arada ve patlayacak durumda oluyor"

KAYSERİ - Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Tolga Varol, doğal gaz kullanılan yerlerde havalandırma menfezlerinin çok önemli olduğunu ve olmazsa gazın oksijenle karışarak sıkışacağını söyleyerek, "Basit bir cep telefonu kullanımı bile sıkışan gazın patlamasına sebep olabilir" dedi.

Kaçak yerlerinden çıkan gazın havaya çıkacağını ve menfez olmazsa bulunduğu ortamda sıkışacağını söyleyen Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Tolga Varol, "Öncelikle vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Her yıl kışın başlangıcında nedense ülkemizde karbonmonoksit zehirlenmesi, gaz kaçağından dolayı bu doğal gaz patlamalarını yaşıyoruz. Her yıl böyle yaşayarak devam ediyoruz. Bir an evvel önlemlerini almamız gerekiyor. Bugün Çorum'da yaşandı. Yarın Kayseri'de ya da başka bir şehirde yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden öncelikle tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Doğal gaz kaçağı neden olur dersek de bir kaçak ve bundan dolayı patlama meydana geliyor. Bu kaçaklar yetkili kişilerin bakım yapmadığından dolayı olabiliyor. Cihazlarda meydana gelen arızalardan dolayı olabiliyor, veya bu gaz kaçağını gösteren sensörlerimizin, gaz alarm dedektörlerimizin olmadığından kaynaklanıyor bu patlamalar. Bunların önlemini almamız gerekiyor. Vatandaşlarımız eskiden beri hep tüp gaza alışıklar. Tüp gaz kaçağında o gaz hep yere birikirdi ama doğal gaz öyle değil. Doğal gaz havadan hafif olduğu için sürekli yukarıya doğru gitmek isteyen ve yukarıya biriken bir gaz. Bununla ilgili alınması gereken en önemli tedbirlerinden bir tanesi havalandırmanın yani menfez olmasının gerekmesidir. Bu menfez dediğimiz yerden doğal gazlı cihazların olduğu yerin yukarısında bir şekilde menfezin olması gerekiyor. Bu menfezlerin de açık olması gerekiyor. Bir gaz kaçağında doğal gaz yukarı biriktiğinden, menfezlerden doğal gaz boşaltılacaktır. Herhangi bir sıkışma meydana gelmeyecektir ve bu gaz kaçağını önlemenin yollarından bir tanesi de yine doğal gazlı cihazlarımızın bakımlarını yetkili firmalara yaptırmamız gerekiyor. Merdiven altı firmalarla uğraşmamanız gerekiyor bu konularda. Yine gaz alarm dedektörlerimizin çalışır halde olması gerekiyor. Bir de vatandaşlarımız hep şunu yapıyorlar. Doğal gaz kurulumundan sonra herhangi bir şekilde bir tadilat yapılıyor. Kombinin yeri değişiyor, ocağın yeri değişiyor. Bunların mutlaka tadilat projesinin yapılması ve tadilat projesinden sonra da yine gaz kaçağının denetlenmesi gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde ve özellikle dediğimiz gibi bu havalandırma menfezleri sürekli açık tutulduğu takdirde herhangi bir patlama meydana gelmeyecektir" dedi.

"Basit bir telefon kullanımı bile patlamaya sebep verebilir"

Varol, sıkışan gazın oksijenle karıştığını ve basit bir telefon kullanımında çıkacak kıvılcımla bile patlamaya sebep olabileceğini söyleyerek, "Doğal gaz herhangi bir açık alan, kaçacak bir alan bulamadığı için orada bir sıkışma meydana geliyor. Bu sıkışmadan sonra orada herhangi bir elektrik kıvılcımından yani basit bir telefon kullanımında bile çıkan kıvılcım buradaki patlamaya sebep olabilir. Kesinlikle doğal gaz kaçağı durumunda gazı ana vanadan kapatıp, herhangi bir elektrik aksamıyla oynanmaması ve açıksa da kapatmamaları, kapalıysa da herhangi bir gaz kaçağını görmek için açmamaları gerekiyor. O noktada elektrikli yani telefon dahil herhangi bir cihazın kullanılmaması gerekiyor. Çünkü o sıkışmış gaz oksijenle bir arada ve en ufak bir kıvılcımda patlayacak durumdadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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