Dolunay ile Galata Kulesi Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Dolunay ile Galata Kulesi Buluştu

İstanbul'un sembol yapılarından tarihi Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay, görenleri kendine hayran bıraktı. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu, dolunayın Galata Kulesi ile olan eşsiz anlarını yakalayarak masalsı kareler oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.

22.07.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolunay ile Galata kulesi buluştu

İSTANBUL - İstanbul'un sembol yapılarından tarihi Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da dolunayı görüntülemek isteyen fotoğrafçılar dün gece şehrin belirli noktalarında saatlerce bekledi. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğu dolunay ile birlikte Galata Kulesinin eşsiz anlarını yakaladı. O anları görüntülemek için ayın hareketlerini inceleyen aplikasyonlar kullandı. Haliç Feshane Sahili'nden Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay masalsı kareler oluşturdu. O anları sosyal medyadan paylaşan Sopaoğlu'nın fotoğrafı büyük beğeni topladı. Galata Kulesinin hemen arkasından ilk önce bulutların arasından çıkan dolunay kulenin hemen arkasına geldiğinde kartpostallık kare ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Dolunay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Dolunay ile Galata Kulesi Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: Dolunay ile Galata Kulesi Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement