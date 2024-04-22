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Dubai'ye gönderilmek üzere Sivas'ta toprakla buluşturuldular

SİVAS - Sivas'ın bereketli topraklarında yetiştirilen beyaz ve kırmızı soğan tohumları, yetiştiklerinde Dubai'ye gönderilmek üzere toprakla buluşturuldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Topal, sağır mevkii de bulunan 600 dönümlük arazisine iki çeşit soğan ekti. Eylül ayında hasadı yapılması planlanan araziden yaklaşık 5 bin ton geri dönüş bekleniyor. Hasadın ardından elde edilen iki çeşit soğandan beyaz olanı Türkiye'de zincir marketlere dağıtılırken kırmızı çeşit ise Dubai'ye gönderilecek.

"Sivas'ta hasat Eylül ayında başlayacak ve ay sonuna kadar sürecek"

Şarkışla'da ürettiği soğanları Dubai'ye gönderdiğini ifade eden üretici Adem Topal, "600 dönümlük arazide soğan ekiyoruz. Yaklaşık 300 dönüm içi beyaz kabuğu sarı olan soğan, 300 dönüm de kırmızı soğan ekiyoruz. Sivas'ta rakım yüksek olduğundan dolayı yetişmesi büyümesi biraz geç oluyor. Burada geç ekiliyor ve geç hasat ediliyor. Çorum ve Amasya tarafı bizden yaklaşık bir ay önce ekim yapıyor. Bundan dolayı da onlar bizden önce hasat ediyor daha sonra da biz hasat ediyoruz. Sivas'ta hasat dönemimiz Eylül ayında başlayacak ve ay sonuna kadar sürecek. Allah verirse, 600 dönüm araziden yaklaşık 5 bin ton geri dönüş almayı bekliyoruz. Burada yetişen kırmızı soğanlar Dubai'ye gidiyor. Ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Beyaz çeşidimizi de burada ki zincir marketler alıyor. Ektiğimiz tohumun adeti beş yüz gram. Dönüm başına yüz on bin adet tohum ekiliyor. Yüzde on fire veriyor" dedi.