E-kitabın Hacmi 388 Milyar Dolağa Ulaştı - Son Dakika
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E-kitabın Hacmi 388 Milyar Dolağa Ulaştı

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Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, e-kitapların hızlı erişimi ve düşük maliyetleriyle popülaritesinin arttığını vurguladı.

21.10.2024 14:00
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E-kitaba talep artıyor

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu: "E-kitap piyasasının dünya çapında hacmi 388 milyar dolara ulaştı"

"Kullanıcılar aradıkları kitapları çok daha kolay bulabiliyorlar"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, e-kitabın kullanım kolaylığından dolayı artık daha fazla tercih sebebi olduğunu söyleyerek, "E-kitap piyasasının dünya çapında hacmi 388 milyar dolara ulaştı" dedi.

Basılı kitapların fuarlar sayesinde okuyuculara ulaştığını fakat dijital mecralar ile e-kitabın da ortaya çıktığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Elbette yapılan fuarlar sayesinde bası kitaplar okuyucularına ulaşıyor. Ancak dijital mecranın gelişmesiyle birlikte e-kitap dediğimiz elektronik kitaplar, dijital kitaplar da ortaya çıkmış durumda. Şu anda dünyada 388 milyar dolarlık bir hacme sahip. Her geçen gün de bu hacim daha da büyümekte. Aslında e-kitap yazım süreci çok daha avantajlı durumdadır. Yani bir konuda bilgisi olan, araştırma yapabilen kişiler bunları geleneksel bildiğiniz programlarla ya da özel e-kitap yazmakla ilgili kullanılan bir takım programlar var. O programlarla hemen yazılı hale getirebiliyorlar ve hızlı bir şekilde bunları PDF formatında Google ve kitaplar gibi ya da buna benzer mecralarda da çok rahat bir şekilde okuyucuyla buluşturabiliyorlar. E-kitapların en büyük avantajı maliyet anlamında çok daha uygun fiyatlara mal olması. Bu sebeple çok da uygun fiyatlarla da satışa sunulmaktadır. Elbette burada bir baskı süreci olmadığı için de matbaa giderleri ortadan kalkmış durumda. Aynı zamanda bir e-kitap milyonlarca kez satılabildiği için telif maliyetleri de çok düşük hale gelmektedir. Hem yazarlar için büyük bir avantaj oluşturmakta hem de okuyucular için de bilgiye daha ekonomik bir şekilde ulaşmak gibi bir imkan sağlamaktadır"

Topuzoğlu, e-kitapların pazardaki gücünü günden güne arttırdığını söyleyerek, "Elbette aslında incelediğimiz zaman e-kitaplar her geçen gün pazardaki gücünü daha da artırmaktadır. Bizim dünya çapında bildiğimiz platformlarda bir e-kitap binlerce, yüz binlerce, on binlerce kez satılmakta. Hal böyle olunca yazarlar da bu tarafa daha fazla eğim göstermekte. Aynı zamanda okuyucu da aradığı her kitabı dijital mecralarda daha kolay bulabildiği için; örnek veriyorum biz yeni bir teknolojiyle tanışmak, buluşmak istediğimiz zaman belki de Türkçe kaynaklara ulaşamıyoruz ya da basılmış kaynaklar bulamıyoruz. Ancak internet üzerinden bahsettiğim mecralar ya da farklı platformlarda bunları çok daha rahat ulaşarak hatta böyle global anlamda 1 dolar, 2 dolar gibi Türk Lirası'na çevirdiğimiz zaman ise 50-100 TL arasında bir ücret ödeyerek çok önemli bilgilerin olduğu kitapları da satın alabiliyoruz. Aslında şöyle söyleyebiliriz; e-kitaplarla ilgili imza günü olmuyor ama yine kitap yazarlarının da bildiğimiz programlar üzerinden toplantıları ya da sohbetleri, seminerleri oluyor. Bunlara katılıp soru sorabiliyoruz. Biz de bu anlamda bu mecrayı çok fazla kullanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum.1998 yılında yayınlanmış bir kitabım var. Şu an buna ben bile zor ulaşıyorum ama bu dijitalde olmuş olsaydı belki de asırlarca buna ulaşılabilecekti. Aslında bu açıdan da geleneksel kitap yayınevi anlayışının kendini revize ederek, kendini güçlendirerek en kısa zamanda e-kitap sektörüne, e-kitap mecrasına geçmesini de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hakan Topuzoğlu, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel E-kitabın Hacmi 388 Milyar Dolağa Ulaştı - Son Dakika

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