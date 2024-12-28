Edirne'de Çipli Kimlik İçin Hafta Sonu Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Edirne'de Çipli Kimlik İçin Hafta Sonu Mesaisi

Geniş Video İzle

Edirne Nüfus Müdürlüğü, çipli kimlik başvuruları için hafta sonu açık. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

28.12.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Nüfus Müdürlüğü'nden çipli kimlik mesaisi

EDİRNE - Edirne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, çipli kimlik kartı başvuruları için bugün 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yeni çipli kimlik kartlarına geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla hafta sonu mesaisi yapan müdürlük, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için kapılarını açtı. Başvuru yapmak isteyenler, belirlenen saat aralığında müdürlüğe başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Edirne'de halen kimliğini yenilememiş olan vatandaşlara yardımcı olmak için harekete geçen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kimlik yenileme işlemleri için 2024 yılının son Cumartesi gününde 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet sağlıyor.

Birçok vatandaş yeni tip kimliğe geçse de hala değiştirmeyenler de var. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle tapu müdürlükleri başta olmak üzere banka, noter gibi birçok kurumda eski tip kimlikle işlem gerçekleştirilemeyecek. Bu çerçevede 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala hala yeni tip kimliğe geçmemiş olanlar soluğu nüfus müdürlüklerinde alıyor.

Yetkililer, başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Kimlik kartı başvurusu için vatandaşların biyometrik fotoğraf ve eski kimlik kartlarıyla birlikte müdürlüğe gelmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulama, çipli kimlik kartlarına geçiş sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çipli kimlik kartı başvurusu için Vatandaşlardan Remzi Yıldız, "Artık her şeyin kolaylığı çıktı. Ödeme işlemlerini mobil bankacılık üzerinden yaptık. Postanenin kapalı olmasına rağmen paramızı yatırdık. Nüfus müdürlüklerimiz açık oldu. Muhtarlıklarımız paylaşmış gördük geldik. Biyometrik fotoğrafımızı çektirdik. Eski kimliğimizi getirip başvurumuzu yaptık. Uygulama çok iyi. Artık yıl sonu geldi yeni yıla yeni kimliklerle girilsin" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Edirne, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Edirne'de Çipli Kimlik İçin Hafta Sonu Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Çipli Kimlik İçin Hafta Sonu Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.