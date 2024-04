Genel

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

İSTANBUL - Şehit yakınları Ramazan Bayramı sabahında Edirnekapı Şehitliği'nde yoğunluk oluşturdu. Şehitlikte hüzün hakim olurken aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Bayram sabahında yakınlarını ziyaret eden aileler, şehitlikte yoğunluk oluştururken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de açtıklarını stantta şehit yakınlarının bayramını kutlayarak karanfil dağıttı.

"Yaşı küçüktü ama adı, şanı, gururu büyük"

Şehitliğe oğlunun mezarını ziyaret etmek için geldiğini söyleyen Şehit Enes Koç'un annesi Emine Koç, "Oğlum 19 yaşındaydı, Şanlıurfa'da şehit oldu, muradına etti. Enes'in muradı şehit olmaktı, Rabbim de nasip etti. Bu 5'nci bayramım, gurur verici. Enes'im bizimle birlikte, öldü gözüyle bakmıyorum, şehitler ölmez. Yaşı küçüktü ama adı, şanı, gururu büyük" dedi. Vatan toprağı için can veren şehitlerin her birine rahmet dilediğini söyleyen ve şehitliğe kuzeninin mezarını ziyarete geldiğini anlatan Hamit Aslan, "Buruk bir bayram, 2'nci bayram oldu. Her bayramda buradayım" şeklinde konuştu.