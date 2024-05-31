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Efes-2024'ün gündüz safhası göğüs kabartıyor

İzmir'de Efes-2024 tatbikatı başladı

İZMİR - İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde gündüz safhası icra edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına 9 bin 139'u milli 45 ülkeden bin 745 misafir olmak üzere toplam 10 bin 884 personel takip ediyor.