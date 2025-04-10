Emniyet Müdürü'nden Tekirdağ'a Teşekkür - Son Dakika
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Emniyet Müdürü'nden Tekirdağ'a Teşekkür

Emniyet Müdürü\'nden Tekirdağ\'a Teşekkür

Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ halkına güven ve huzur için teşekkür etti.

10.04.2025 11:28
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Emniyet Müdüründen Tekirdağlılara teşekkür

TEKİRDAĞ - Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, ilk olarak çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Program, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın konuşmasıyla devam etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Bugün burada 1845 yılında kurulmuş teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla devletimizin kurucusu kıymetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda devlete olan bağlılığımızı, saygımızı koruma kollama misyonumuzla ilgili üzerimize düşen, bedenimizi, ruhumuzu gösterme anı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasında Tekirdağ halkının desteğine dikkat çeken Turanlı, "Burada bulduğumuz huzuru, burada bulduğumuz güveni, burada bulduğumuz devlete olan bağlılığı son derece hissetmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aynı zamanda buradaki huzurun devamını sağlama, Türkiye'deki huzuru, Türkiye'deki asayişle ilgili huzur düzenini en iyi iyileştiren illerin başında olma gururunu yaşayan bir emniyet müdürü olarak bize olan yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına bu konuyla ilgili özellikle Tekirdağ halkına, kanunlara, millete, devlete bağlılığı, huzur ve güvenin devamıyla ilgili gayretimize olan katkıları dolayısıyla özellikle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emniyet Müdürü'nden Tekirdağ'a Teşekkür - Son Dakika

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