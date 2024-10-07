Emzirme Haftası'nda Anne Sütünün Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Emzirme Haftası'nda Anne Sütünün Önemi Vurgulandı

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Sultanbeyli'de Saygı Hastanesi'nde emzirmenin önemi anlatıldı, annelere bilgilendirme yapıldı.

07.10.2024 14:10
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Sultanbeyli'de Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemi vurgulandı

İSTANBUL - Her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Sultanbeyli'deki Saygı Hastanesi'nde stant açıldı. Anne sütü ve emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki kritik rolünü vurgulayan etkinlikte annelere ve anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı.

Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında, Sultanbeyli'de bulunan Saygı Hastanesi'nde bir stant açıldı. Etkinlikte, anne sütü ve emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki kritik rolü vurgulandı. Anneler ve anne adayları için düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinde, emzirmenin önemi, doğru emzirme teknikleri ve anne sütü ile beslenmenin bebekler üzerindeki faydaları anlatıldı. Hastane personeli, katılımcılara bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik bilgiler vererek, emzirme sürecinin sağlıklı ve doğal bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmayı amaçladı.

"Anne ve bebeklerin sağlığını önemsiyoruz"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Şüküfe Şirinova, "Saygı Hastanesi ailesi olarak Emzirme Haftası'nı önemsiyoruz ve kutluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ilk altı ay bebeklerin sadece anne sütüyle beslenmesini ve sonrasında anne sütüyle beslenmenin 2 yaş ve üzeri zamana kadar devam etmesi gerektiğini desteklemektedir. Biz Saygı Hastanesi olarak bu konuyu çok önemsiyoruz ve ailelerin bu konuda tecrübe kazanmasını, önemli olan motivasyonu kazanmasını ekip olarak destekliyoruz. Bu konuda deneyimli olan personellerimiz emzirme danışmanlığı yapmaktadır. Ekiplerimiz ailelere gerekli bilgilendirmeyi yaparak sonraki aşamalarda da gerekli desteği vermektedir" diye konuştu.

Emzirme Haftası\'nda Anne Sütünün Önemi Vurgulandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emzirme Haftası'nda Anne Sütünün Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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